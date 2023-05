Tamás a Saška boli jeden z troch párov, ktoré sa na poslednej Farme dali dokopy. A všetko vyzeralo ružovo. Prvý pár, ktorý sa rozišiel po skončení Farmy boli Michal a Dagmar. No a dnes je minulosťou ďalší pár!

Pritom len nedávno sme písali o tom, že farmári Tamás Kassai (22) a Alexandra Čilíková (22) sú stále spolu, videli sme fotografie a videá z výletu či kina, svojich fanúšikov tešili vyznaniami a bozkami.

Saška na svojom Instagrame 27. apríla napísala, že začína novú kapitolu v živote a za všetkým starým robí hrubú čiaru, čo naznačovalo, že jej vzťah s Tamásom je vo finále. Naplno to potvrdil ale sám Tamás a to 4. mája, keď pod touto fotografiou napísal aj toto: "Bodaj by som mohol povedať, že sa naše cesty rozišli v dobrom a zostaneme kamoši🤣 Ale viete čo?! Mám toho dosť… ľudia sa hrajú na chrumkavých a radšej si budú klamať sami sebe, a ostatným, buď už v reálnom živote alebo na sociálnych sieťach Ja to robiť nebudem❗️❗️❗️

Na instagrame sa netreba len chváliť krásnymi vecami a luxusnými dovolenkami, harmonickým vzťahom atď.

Všetko má svoj koniec a ten náš so Saškou tiež✨ už sme sa dávnejšie rozišli, ale sme to ešte nezverejňovali."

Ale všetkých prekvapil, keď 16. mája v Trnave na akcii Fight Night Challenge, sa stretol s účastníčkou šou Ruža pre nevestu Dianou. SPOLOČNÚ FOTOGRAFIU nájdete v GALÉRII!

Diana vypadla medzi prvými a dokonca si aj poplakala ako priznala v rozhovore pre televíziu Markíza. Pretože ženích Tomáš sa jej páčil. No život ide ďalej a náhoda chcela, že stretla iného Tomáša, teda Tamása! A keďže ten je voľný, tak spolu strávili pekný večer a vyzerá to tak, že to medzi nimi iskrí.

Diana pre markiza.sk dokonca priznala, že: „Zatiaľ to asi zostáva naším tajomstvom, uvidíme, akým smerom sa to vyvinie. Sme len na začiatku spoznávania sa.“

