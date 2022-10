Farma štrnásť sa začala len pred mesiacom a už sa tam stihli udiať hrôzostrašné veci. Jedného súťažiaceho museli vyhodiť za správanie, ktoré hraničilo s násilím, nielen, že vulgárne nadával ostatným farmárom, ale padli aj nechutné vyhrážky, či dokonca poškodil niekoľko kamier od zlosti. Dvaja účastníci to nezvládli, jeden fyzicky a druhá psychicky, naposledy sa Eva Schwardy tak veľmi nahnevala, že hodila pohár priamo do Šimona Koleňa, ale netrafila sa. Farmu následne opustila…

Okrem toho sa na Farme dejú ďalšie bizárnosti, hneď od prvého dňa vznikol vzťah medzi Giulianou Santi a Šimonom Koleňom, ktorý mierne narušila ďalšia súťažiaca, Alexandra Mináriková, ktorá priznala, že sa Šimon páči aj jej a keď sa to Giuliana dozvedela, povedala, že ona Šimona nechce a nech si ho kľudne zoberie. Medzi ženami na Farme panuje silné napätie a to práve včera vyústilo do nechutnej hádky…Čo sa dialo?!

