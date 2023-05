Mirka, čo inšpirovalo také krásne a talentované dievča, ktoré určite nemá núdzu o nápadníkov, prihlásiť sa do šou? Ako prebiehal casting?



- Do šou som bola oslovená, a keďže som tento formát veľmi dobre poznala z USA a vedela som, aké krásne zážitky môžem zažiť a zároveň spoznať muža, s ktorým môžem mať budúcnosť, tak som neváhala. Pár dní pred oslovením som bola zhodou okolností v USA u sestry a s mamkou sme pozerali aktuálnu sériu Bachelora. Počas sledovania som im spomenula, že by som hneď išla do takejto šou - a to som vôbec netušila, že sa to chystá na Slovensku. A o 5 dní na to som mala telefonát z Markízy… takže u mňa to bolo jasné. Casting prebiehal najskôr online, potom osobne.

Mirka z Ruže pre nevestu je krásna žena mnohých talentov. Zdroj: Instagram.com/@mirkahri

Ako ste sa stravovali? Občas sme na obrazovkách mohli vidieť, že varíte, chystáte si raňajky…



- Obedy a večere sme dostávali v krabičkách a raňajky sme si pripravovali samé.

Dievčatá predviedli svoje kulinárske umenie... či skôr "fópa"! Zdroj: TV Markíza

