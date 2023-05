Felix Slováček neoslavoval iba svoje narodeniny, ale zároveň išlo o oslavu jeho 60 rokov na scéne. Na jeho žúre vystúpili legendárni hudobnící, ktorí sú zároveň jeho priateľmi. Túto významnú udalosť si nemohla nedať ujsť Felixova manželka Dáda Patrasová, no veľkým prekvapením bola účasť výtvarníčky Lucie Gelemovej, ktorá bola sedem rokov Felixovou milenkou, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Okrem manželky a exmilenky prišla jeho jubileum osláviť aj Lenka Dragounová, která je Slováčkovou dlhoročnou známou a šepkalo sa aj o ich romániku. No a toto neboli jediné tri Felixove ženy na spomínanej oslave. Do Lucerny dorazila aj známa slovenská módna návrhárka Rebecca Justh, ktorá nedávno prežila so saxofonistom nedávno vášnivý románik. Tá bola v priesvitnej čiernej róbe v ten večer neprehliadnuteľná.