Seriál Iveta vyvrcholil minulý týždeň finále Miss, kde divákov ohromilo spevácke vystúpenie hlavnej hrdinky. Emotívna rómska pieseň o mame a otcovi je autorským dielom Alžbety Ferencovej, ktoré zložila spolu s kamarátkou, o čom napísal aj portál Pluska.sk. „Túto pieseň som napísala so svojou najlepšou kamarátkou, ktorá je práve Nerómka. Strašne rýchlo sa naučila rómsky a máme na to vtipné spomienky. Napísali sme to pred ôsmimi rokmi, keď sme obidve pracovali a žili mimo svojich rodín. Keď je človek mladý, rodina mu nechýba, a čím je starší, tak mu prirodzene chýbať začne. Písali sme o tom, že rodičia sú koniec koncov tí najdôležitejší ľudia,“ povedala herečka pre TV JOJ.

Posledná časť prvej série Iveta vyvrcholila finálovým večerom Miss. Zdroj: TV JOJ

Na úspechu piesne „Mamo miri“ sa tak rozhodne podpísal aj fakt, že bola vytvorená od srdca. Seriál Iveta si získal množstvo priaznivcov a jeho druhá séria sa začne nakrúcať už toto leto.