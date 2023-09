Na Instagrame pravidelne predvádzala perfektnú postavu v plavkách, ktoré predáva vo svojom obchode. Ženy jej závideli, muži slintali, no málokto tušil, že ona nebola úplne spokojná. Po desiatich rokoch sa rozhodla vymeniť svoje silikóny za nové! Priznala to pre web Super.cz . "Áno, bola som druhýkrát na plastike pŕs, nemám problém to priznať. Upravovalo sa, ale pôsobí to aktuálne väčšie,“ povedala Nela.

Nela Slováková. Zdroj: https://www.instagram.com/nelaslovakova/

O plastike, ktorú absolvovala na Slovensku, následne porozprávala aj svojím fanúšikom. "Ja osobne som bola nadmieru spokojná, išla som až do Banskej Bystrice, pretože som si proste toho doktora vybrala,“ hovorí blondínka, ktorej prednosti upravoval ten istý chirurg, ako kedysi Zuzane Plačkovej. "Nechcela som guľaté. Chcela som tvar kvapky, pretože sú také akoby spadnutejšia, na omak sú mäkšie, prirodzenejšie,“ pochvaľuje si. "Išla som z estetických dôvodov. Tie staré sa mi už nepáčili,“ dodala bez okolkov vždy otvorená Nela. Pozrite na jej nové prsia V GALÉRII TU.