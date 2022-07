Nie je to tak dávno, čo sa Kristína Svarinská objavila v tanečnej šou Let´s Dance. Do zdarného konca to síce nedotiahla, ale musíme uznať, že na parkete jej to seklo. Práve v čase jej účinkovania v markizáckom programe sa začalo šepkať, že randí s mladším mužom. Najprv to, že ju spájajú s o niečo mladším youtuberom nekomentovala, no potom rovno v priamom prenose priznala, že sa nechala zlákať "zajačikom".

Amorov šíp ju zasiahol dokonca práve počas šou, čo prezradila sama herečka, keď po vypadnutí zdieľala svoje pocity na sociálnej sieti. "Pre mňa bolo Let’s Dance nezabudnuteľnou jazdou a výstupom z komfortnej zóny. Až takej, že sme zrazu dvaja,“ napísala Kristína, čím v zásade vyznala youtuberovi, známemu pod menom Exploited, lásku. A vyzerá to tak, že ich vzťah naďalej prekvitá. Jeden z Explových fanúšikov mu dokonca na sociálnu sieť napísal, aby si Kristínu vzal aj za ženu. Nuž uvidíme, či to dotiahnu takto ďaleko.

Let´s Dance dalo Kike nielen zážitky a možnosť vyskúšať si poriadnu tanečnú drinu, ale aj partnera. Spoznali sa práve počas jej účinkovania. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CbqFu-krL3p/

Minimálne v seriáli Delukse to Kristína Svarinská takto ďaleko dotiahla a zahrala si v ňom budúcu nevestu Adama Jančinu. A rovno tehotnú. V minulosti si tak brunetka vyskúšala, aké je to mať tehotenské bruško. A s ním ju bolo vidieť aj teraz!