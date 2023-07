Slávnostná premiéra nového filmu Nikdy nehovor nikdy v hlavných úlohách s Terezou Kostkovou (47) a Tomášom Maštalírom (45) sa konala včera v kine v nákupnom centre Bory Mall, píše Plus JEDEN DEŇ. Snímku si nedalo ujsť množstvo známych tvárí.

Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako sa hralo Tereze Kostkovej po boku hereckej hviezdy Tomáša Maštalíra? "Čo Vám poviem... Krásne! Je to báječný kolega, skvelý herec, príjemný človek a veľký profesionál. Veľmi sa teším, že sme sa spoznali pri nakrúcaní tohto filmu. Vždy to boli nádherné stretnutia, za ktoré som vďačná. Tomáš sa pozná aj s mojím mužom, takže to bolo pre mňa akési prepojenie aj ich detstva a spomienok. Trochu som sa tu na Slovensku takpovediac dotkla aj ich sveta," prezradila herečka. Diváci sa môžu tešiť na film Nikdy nehovor nikdy už od 3. augusta v kinách po celom Slovensku.

Tomáš, ako jeden z hlavných predstaviteľov, nemohol na slávnostnej premiére chýbať a po svojom boku mal svoju manželku Kristínu. Tá už čoskoro privedie na svet ich druhého potomka. V krásnych kvietkovaných saténových šatách nad kolená, pod ktorými sa celkom jasne rysovalo tehotenské bruško, vyzerala božsky. Takto si manželom zapózovala.