Je na spapanie. Malý Jakubko nemá ešte ani 2 roky a už má na sociálnych sieťach hádam viac priaznivcov ako jeho slávna mamina. O tom, že módu bude mať v malíčku, niet pochýb. Neskutočný štýl, akým sa vďaka Dominike už od svojho narodenia prezentuje, ho pravdepodobne čoskoro zaradí medzi vplyvnú vzorku najštýlovejších Slovákov.

Skôr, ako sa naše proroctvo naplní, pokochajte sa Jakubkovou milou tváričkou. S rozkošnou bielou čiapkou s medvedími uškami a taškou Louis Vuitton budí dojem skúseného fashion influencera, čo poviete? :-) FOTO TU.

"Jemine, aký je krásny ako z rozprávky," rozplýva sa Dominikina sledovateľka v komentároch pod fotkou. V podobnom duchu skladajú kompliment hrdej mame aj ďalší: "Bože, on je jedna velká rozprávka," ... "Neskutočne rozkošný drobček," ... "Toto je bábika, najkrajšie celebríitné babeno," alebo: "Domi on je neskutočne milučký, krásnučke chlapčiatko." A čo by ste Dominike odkázali vy? Neváhajte vyjadriť svoj názor v diskusii pod článkom.