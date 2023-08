Písal sa rok 2000, keď sa čerstvo rozvedený Paľo Habera počas spoločného moderovania šou zamiloval do českej topmodelky Daniely Peštovej. To, že sa ľúbia rovnako ako na začiatku, dokazujú pravidelne aj na sociálnych sieťach. Momentálne si užívajú dovolenku a Daniela zverejnila aj zamilovaný záber z mora, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Pavol Habera a Daniela Peštová. Zdroj: archív D.P.

„Ja vás úplne žeriem!“ napísala Daniele kolegyňa, topmodelka Dominika Sofroniciová a pridali sa aj priaznivci dvojice, ktorí ich zahrnuli prajnými komentármi. Pozrite sa, ako im to pristane!