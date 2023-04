Česká modelka, moderátorka a influencerka Agáta Hanychová priviedla na svet svoje tretie dieťa. Partnerovi Jaroslavovi Soukupovi porodila dievčatko, ktorému dali meno Rozárka. Pre brunetku je to už tretie dieťa s tretím partnerom, čo neopomenuli ani niektorí z jej sledovateľov. Kráska priznala, že išlo o veľmi rýchly pôrod, nechýbal však pri ňom ani hrdý otec. Pre podnikateľa Soukupa je to tiež už v poradí tretí potomok, no až teraz bol prvýkrát svedkom toho, ako jeho dieťa prichádza na svet.

Agáta je už trojnásobnou mamou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cmg8T1uDPVl/

Modelka zverejnila dojímavý záber z pôrodnice, na ktorom vidno všetkých troch súrodencov - najmladšiu Rozárku so sestrou Miou a bratom Kryšpínom. „Nemám tých detí nejako málo?" napísala k fotke. A to stačilo na to, aby si do nej niekto rýpol, o čom napísal aj časopis Život. "Tak predovšetkým, nenormálne je mať tri deti a troch otcov," napísala Agáte jedna zo sledovateliek, čo ale influencerka odignorovala, keďže z podobných komentárov si ťažkú hlavu nerobí...