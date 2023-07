Iba nedávno priaznivcom na sociálnej sieti priznala, že nečakala, že mať tri deti bude až taký "záhul“. Nešťastná bola aj z toho, že len pár mesiacov po pôrode prišla o mlieko. Momentálne si influencerka užíva spolu s partnerom Jaromírom Soukupom dovolenku v španielskej Marbelle, kde májú letné sídlo, o čom napísal aj portál Eva.sk.

Agáta Hanychová a jej tri ratolesti. Zdroj: Instagram Agáta Hanychová

Agáta pravidelne komunikuje so svojimi priaznivcami na instagrame, kde nedávno priznala , že začala opäť fajčiť. Jej fanúšikovia si tiež všimli zmeny na Hanychovej tvári. "Máte väčšie prsia aj pery,“ či "Máte iné pery, to nebude filtrom,“ písali jej počas živého vysielania. Hanýchová po čase prestala zatĺkať. "Tak áno, dobre, nechala som si trošku prifúknuť ústa. Dúfam, že to nezistí mama, tá by ma totiž zabila,“ povedala Agáta a zároveň priznala aj to, že si dala botox.