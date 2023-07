Česká herečka, ktorú staršie ročníky poznajú aj pod priezviskom Veškrnová, koncom marca oslávila 70 rokov. V tomto veku už nikoho neprekvapia vrásky na tvári, preto keď Dagmar zverejnila na Instagrame fotku bez mejkapu a bez filtrov, mnohí zostali v nemom úžase, píše Život. "

Bývalú prvú dámu Českej republiky diváci aj režiséri od čias vysokej školy vyslovene milovali. Zdroj: BLESK

Nenamaľovaná a bez filtra, pretože bolo krásne svetlo, zvané "Americká noc". Áno, a lesk. Ten mám vždy na rozdiel od make upu," priznala jediný kozmetický "vylepšovák" na svojej tvári. Dagmar detailným záberom na svoju pleť spôsobila poriadny ošiaľ, mnohí nechcú veriť, že už má 70 rokov.

"Najskôr som myslela, že je to Hanka Vágnerová.. Vyzeráte tu na tridsať... husté!" vystrúhala herečke poklonu fanúšička Lenka. Ďalšia jej dokonca hádala ešte menej! "Neuveriteľné, vyzeráte na 20," odkázala jej Lucia. Že Dagmar naozaj nemá tvár ako "bežná" 70-nička, potvrdil aj renomovaný český fotograf Michal Skramuský.

"Keby som vás nefotil a nevidel naživo, neveril by som tomu, ale je to tak, áno, vážení. Pani Dášenka fakt tak vyzerá. Kašlite na nejaké filtre, nie sú potrebné. Ďalších 1 000 žien by takto chcelo vyzerať. Love you," napísal do komentárov.