Helena Vondráčková patrí už desaťročia medzi naše najobľúbenejšie speváčky a okrem zlata v hrdle je známa aj svojim dokonalým vzhľadom. Keď sa pred pár dňami pochválila zábermi z dovolenky, jej fanúšikom padla sánka. „Takto si užívame Slapy tento rok. Bohužiaľ to končí a práca volá!,“ napísala k fotografiám, kde pózuje v plavkách, o čom napísal aj portál Žena.pluska.sk.

Helenka Vondráčková si takto užíva posledné dni letných prázdnin. Potom ju už čakajú pracovné povinnosti. Zdroj: archív H.V.

Helenka je aj napriek veku neuveriteľná kočka a postavou by strčila do vrecka nejednu tridsiatničku. Svoje o tom vie aj jej manžel, ktorý sa na jednej z fotografií šibalsky usmieva. Je teda zjavné, že vie, že doma má naozaj ženu do voza aj do koča.