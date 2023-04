Začnime rovno Veľkou nocou. Vyrastali ste na Orave, ako u vás a v celom regióne vyzerali tieto sviatky?

– Významná časť patrila svätým omšiam. Boli každý deň od Zeleného štvrtka až do Veľkonočného pondelka. Boli relatívne dlhé, ale ako miništrantovi, ktorý mal povinnosti „pred oltárom“, mi to vždy rýchlo ubehlo. Kostol bol vždy krásne vyzdobený, zbor nádherne spieval, organ hral, voňalo kadidlo. Zbožňoval som počúvať pašie a vo vzduchu vždy viselo, že toto je ono. Toto je ten top sviatok. Spoločné rodinné obedy, teda veľkopiatkové postenie odmenené sobotnou a nedeľnou hojnosťou. A, samozrejme, „kúpací pondelok“, keď som navštívil množstvo iných domácností a všade bol na stole iný sortiment.

Roman Poláčik: „Som veselý človek, ktorý má sem-tam‚ ‚zatiahnuté‘, ale radosť zo života si nechcem kaziť strachom.“ Zdroj: Martin Domok

Aj ste zvykli chodiť k spolužiačkam?

– Oblieval som najmä mamu, sestru, starkú, babku, sesternice, tety, stryné... Verte, že bolo čo robiť celý deň. K dispozícii bola len jedna spolužiačka, suseda, a tú som nikdy neobišiel. Ale počas štúdia na vysokej škole sme sa zúčastnili na festivale vo Francúzsku práve cez veľkonočné sviatky a našim drahým spolužiačkam sme neostali nič dlžní. A schytali to rovno hasičskou hadicou z hydrantu na chodbe. Zostala po nás taká mokrá podlaha, že sme ju ešte dve hodiny museli sušiť vlastnými tričkami. (Smiech.) Ale stálo to za to a z našich spolužiačok sú dnes krásne a skvelé herečky.

Čo pre vás znamenajú veľkonočné sviatky dnes?

– Dnes ich vnímam najmä ako voľný čas, keď sa určite nenakrúca a v divadle sa neskúša a nehrá. Je to taký „ostrov“ istoty, že tie dni strávim doma s rodinou.

Čo z rodinných zvykov ste prevzali do svojej rodiny s Katkou a Filipkom?

– Veľmi sa teším, ako s Filipom obeháme jeho babky a stredobodom pozornosti bude on v košeli s motýlikom, vestičkou, so šibalským úsmevom a s veľkým korbáčom a vedierkom v ruke. To sú silné zbrane, aby sme sa všetci tešili, usmievali a mali radosť zo spoločne strávených chvíľ. Už má prax z minulého roku. Budem na tom stavať. (Úsmev.)