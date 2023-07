Blesákovú poznajú televízni diváci ako recepčnú Moniku, no pamätať si ju môžu aj ako Nataly zo seriálu Panelák, kde už jednu svadbu absolvovala. Tentoraz sa pošťastilo herečke aj v súkromí a vzala si snúbenca Mateja, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. „Nebyť mojej sestry, ktorá je svadobná fotografka, a keďže nemám veľmi čas, celú organizáciu svadby som prenechala na ňu. Bez nej by svadba nebola. Naplánovala to do detailov, len nie vždy sa to presne dá. Vždy príde nepredvídateľná udalosť, ako sa stala aj nám. Hneď v úvode dňa môj už manžel stratil telefón. Pred obradom sme ho hľadali, no nenašli, keďže ho asi zabudol na streche auta a skončil niekde na diaľnici,“ prezradila Blesáková v Teleráne a to ešte netušila, čo ju čaká v kostole.

Petra Blesáková a Peter Kiss v scénke v seriáli Mama na prenájom. Zdroj: TV Markíza

„Mala som šaty strihu morská panna. Do kostola som chcela ísť zahalená, tam som mala sukničku a pod šatami takú telovú látku, lebo šaty boli priesvitné a nechcela som, aby mi v kostole bolo vidieť nohy. Potom po obrade som to postupne zhadzovala. No a v úvode sa mi stal trapas. Keď som vchádzala do kostola, pristúpila som si šaty, ako som išla po schodoch a odopla sa mi suknička. Všetky oči na mne, ako vchádzam. Snažila som sa to zapnúť, chvalabohu, po chvíľke sa mi to podarilo. No mala som obrovskú trému,“ zverila sa s nepríjemným zážitkom Petra.