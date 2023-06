Herečka Ráchel Šoltésová o svojom súkromí veľa nehovorí, no výnimku urobila v decembri, keď sa s fanúšikmi podelila o spoločnú fotku so svojím priateľom Lukášom, dnes už manželom! "On je môj zubár," napísala vtedy k záberu. Teraz je už jasné, že z toho vznikla láska ako hrom, keďže dvojica si povedala spoločné ÁNO, o čom napísal aj týždenník Život.

Ráchel patrí medzi najkrajšie slovenské herečky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CdI_gzXNIGt/

Ráchel sa so svojím vyvoleným zobrala na Slanickom ostrove na Orave, odkiaľ jej manžel pochádza. Na sociálnej sieti zverejnila fotku z člna, v ktorom už sedeli ako manželia. "Love always wins," napísala herečka k zamilovanému záberu. Dvojici gratulujeme!