Filip Tůma hrá v obľúbenom historickom seriáli Dunaj, k vašim službám jednu z najvýraznejších postáv. A ešte k tomu negatívnych. Postava zlého a skazeného riaditeľa obchodného domu ide divákom poriadne na nervy, slizkého Antona Holubca nemôžu ani vystáť. Jednu vec však Filipovi nemožno uprieť, svojej úlohy sa zhostil výborne a vďaka svojmu talentu vytvoril z Antona naozaj nezabudnuteľnú seriálovú postavu. V rozhovore pre markiza.sk prezradil, s akými reakciami sa stretáva u ľudí na ulici. Príjemné vôbec nie sú!

"Každá postava je výzva, či je pozitívna alebo negatívna, vždy je to taká výzva na súboj, pobiť sa s tou novou postavou a dať jej nový život," myslí si Filip. "To, že ma diváci nenávidia, je v podstate asi pozitívne, lebo keby som bol človek, asi Holubca tiež nemám veľmi rád, lebo tam nie je dôvod, prečo ho mať rád. Ľudia vždy dodávajú, samozrejme, že vy ste taký odporný, fuj, ja vás nemám rád, ale dobre to hráte. Považujem to za ocenenie a budem sa snažiť zostať taký, aký som. V seriáli, samozrejme," smeje sa Filip. >>>