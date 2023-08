Marcela Dolniaková sa preslávila v romantickej reality show Ruža pre nevestu, kde sa uchádzala o pohľadného a veľmi úspešného podnikateľa Tomáša Tarra. Vypadla medzi poslednými a víťazkou sa stala iná súťažiaca, avšak s Tomášom nakoniec skončila práve Macka. Nečudo, je to krásna a pôvabná žena, do koča aj do voza.

Marcela Dolniaková. Zdroj: instagram.com/dolniackam/

Niekoľko týždňov po rozchode Petrany a Tomáša sa dali dokopy, ľudia doslova jasali, keďže už počas show bola medzi nimi mimoriadna chémia. Marcela sa s Tomášom ruka v ruke objavila na festivale Grape, kde prišla oblečená len v…Ľudia si išli oči vyočiť…Aha na ňu V GALÉRII TU.