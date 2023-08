Diváci si herečku Barboru Bezákovú obľúbili v seriáli Druhá šanca. Hrá v ňom lekárku Lujzu Eliášovú, ktorá sa na konci druhej série vydala za svojho exotického kolegu Gabriela. Toho stvárňuje Victor Ibara.

Barbora Bezáková ako lekárka Lujza Eliášová. Zdroj: TV Markíza

Seriálová Lujza zažíva v súkromí krásne obdobie. Barbora žije s priateľom v Českej republike, ale kvôli práci trávi veľa času na Slovensku. Na vzťah na diaľku si už partneri zvykli. Obaja sa venujú herectvu, sú na komplikácie zvyknutí a menej spoločne stráveného času tak nie je v ich vzťahu až takou veľkou prekážkou, píše markiza.sk.

Barbora pre markiza.sk prezradila, že si našla čas na oddych a okrem dovolenky dokonca stihla aj zásnuby v Londýne. "Celá som sa rozklepala, že teraz sa to naozaj deje! Trošku som to čakala, ale keď to prišlo, bola som veľmi prekvapená. Bolo tam kľaknutie na koleno, bolo to v priebehu dňa a bolo to na takom mieste v Greenwich Parku, symbolicky na nultom poludníku," prezradila šťastná Barbora. Aha, aké fotky zverejnila na svojom Instagrame!

Barbora má už jednu svadbu za sebou - v seriáli Druhá šanca. Lujza a Gabriel prekvapili divákov a na konci druhej série sa zobrali. Dvojica, ktorá si najskôr dala zbohom, si k sebe znova našla cestu, a keď sa rozhodli svoju lásku spečatiť pred oltárom, prišli ich podporiť všetci kolegovia.