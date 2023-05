Ilona, ktorá si založila rodinu kvôli kariére pomerne neskoro, vraj na kamarátku a jej šťastie po boku známeho speváka, žiarlila. Hoci Ilona žije roky v harmonickom vzťahu, Ivane kedysi vraj závidela jej usporiadanú rodinu. Speváčka to ale pre portál Žena.sk poprela. „Bytosť ktorú máte úprimne rada – tej predsa z logiky veci nemôžete závidieť, ale naopak, priať len to najkrajšie. Naše priateľstvo pretrváva, aj keď už sa tak intenzívne nevídame, ako keď sme boli slobodné a bezdetné. Je to prirodzené. Každé obdobie v živote má svoje priority,“ povedala Csáková.

„Intenzívne sme sa s Ivanou vídali na posledných koncertoch Karla Gotta, kde sme pred jeho skonaním často účinkovali spoločne s niektorými mojimi kolegami. Boli to pre mňa zásadné a vzácne okamihy, na ktoré nikdy nezabudnem,“ povedala Ilona, ktorá sa v práci nezastaví a má pred sebou mnoho koncertov. Ivana Gottová sa od smrti svojho manžela venuje len svojej rodine a zachovaniu pamiatky na neho.