Džínsovina bude jedným z najhorúcejších trendov jesene. Je úžasné, ako sa tento populárny materiál prispôsobuje požiadavkám doby a každú sezónu prekvapí niečím novým. Ikonické rifle sú obľúbeným kúskom aj v šatníku supermodeliek Claudie Schiffer (50) a Daniely Peštovej (49), ktorá je o necelé dva mesiace mladšia a oslavu okrúhlin má ešte len pred sebou. Obe trojnásobné mamy predstavili prvé jesenné džínsové kreácie a vyzerajú v nich fantasticky!

Dá si džínsy a hneď je z toho hit

Nič komplikované a predsa super šik! Obyčajné biele tričko a džínsy rovného strihu Daniela skombinovala so športovým pistáciovým sakom a čiernymi teniskami. Za tento outfit zožala pochvalu aj od svojich fanúšikov. V jednoduchosti je krása a tento look to dokazuje!