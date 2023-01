Keď sa v roku 2006 prihlásil do šou, mal 22 rokov. Prespieval sa až do finálovej trojky, pred ním skončili Mária Bundová a víťaz Peter Cmorik. Ivan Štroffek (38) jedného dňa zmizol zo scény, píše Pluska. Ako žije dnes?

Ivan študoval na FTVŠ, ktorú zanechal, keď sa dostal do finále SuperStar. „Myslel som si, že už som veľká hviezda a že školu už nikdy potrebovať nebudem. Bol som mladý a hlúpy, dnes by som konal určite inak,“ smeje sa po rokoch. Dva roky účinkoval v muzikáli Traja mušketieri na Novej scéne, v ktorom stvárnil Aramisa.

. „Bola to fajn skúsenosť, ale divadlo nebolo to, čomu by som sa chcel venovať. Tiež som účinkoval v šou Hviezdy na ľade, vydržal som tam asi šesť týždňov. V tejto súťaži to mali ľahšie ženy, pretože mali partnerov profesionálnych krasokorčuliarov,“ hodnotí s nadhľadom pre Plus 1 deň a pomaly sa dostáva k svojmu debutovému albumu Umelé storočie. Ivan si vtedy dokonca dovolil vec nevídanú, vymeniť producenta.

„Začal som spolupracovať s Lacom Lučeničom. Za mesiac spolupráce sme urobili len jednu pesničku a aj tá už bola 20 rokov stará. Sedeli sme viac na kávičkach ako v štúdiu, preto som sa rozhodol na podnet vydavateľstva zmeniť producenta. Stali sa nimi bratia Bugalovci. Výsledkom bol album Umelé storočie ktorý, bohužiaľ, nebol taký úspešný, ako všetci očakávali.“

V roku 2009 prekvapivo zmizol zo slovenskej scény, odišiel do Londýna. „Hlavný dôvod bol ten, že hudba ma prestala stopercentne živiť. Dnes vidím veľa dôvodov, prečo to tak bolo, ale nechcem ich do detailov rozpitvávať. V stručnosti, urobil som rozhodnutia, ktoré neboli správne, dnes by som to určite urobil inak,“ vysvetľuje. Po štyroch rokoch odišiel z Londýna do Manchestru za lepšími pracovnými podmienkami.

