Ivanka a Marián Gáboríkovci sú rodičmi dvoch rozkošných princezien. K triapolročnej Belle im koncom mája 2022 pribudla aj dcérka Leia. Ak by ste ale čakali, že ich rozmaznávajú, ste na omyle. Bývalá tanečnica sa ich snaží naučiť samostatnosti, o čom napísal aj portál EMMA.

Spoločná oslava dievčat Gáboríkových bola prekrásna! Zdroj: instagram.com/iversanns/

Ivana na svojom Instagrame priznala, že mladšia Leia sa učí poriadku aj tak, že vie odniesť použitú plienku do koša. "Pri Belle sa mi vyplatilo ju od malička učiť poriadku, tak to učím aj Leiu. Kým ešte počúvajú a poslúchajú. Čím skôr začnete, tým si to skôr osvoja," napísala Gáborík a pridala smajlíkov.