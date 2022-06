Ján Koleník sa stal víťazom tohtoročného ročníka tanečnej show Let’s Dance, spolu s parketovou partnerkou, Vandou Polákovou, im to klapalo neskutočne perfektne. Pre televíziu Markíza sa rozrozprával: “Ja som sa pred Vandou otvoril viac, čo Vanda veľmi ocenila a ja to z nej cítim. Nie je to len v rukavičkách, ale už sa trochu viac poznáme. Vidím na Vande, keď je v pohode, aj keď nie je. Nesnažím sa však pýtať, čo sa stalo? Vidím, že nie si v pohode, lebo ja to viem, že nie je v pohode a viem aj prečo, viem to predpokladať. Mlčanie je podľa mňa veľmi vzácna chvíľa. Obaja vieme, prečo mlčíme a je nám tak dobre,” priznal.

Od prvého kola sa ich vzťah veľmi posunul, začínali na rovine tanečných partnerov, teraz sú z nich najlepší priatelia. Ako informuje Báječná žena, dokonca prezradil, na akú úroveň ich vzťahu sa už dostali..



