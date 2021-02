My ženy, si mnohokrát zakladáme na tom, ako vyzeráme. Veď ktorá z nás by nechcela mať krivky ako modelka z Victoria´s Secret? A tak upravíme stravu a začne na sebe makať. A to je aj prípad exfarmárky Jany Hrmovej, ktorá sa našla v make-up tutoriáloch a z jej vizáží sú ženy unesené. Tentoraz však boli paf najmä z jej postavičky. Mladá a krásna youtuberka sa nedávno pochválila niekoľkými zábermi v spodnej bielizni a že sa teda bolo na čo pozerať. Ženské pokolenie dokáže druhej žene pochváliť postavu, make-up či dokonca prsia. Máme to v sebe. A pri fotografiách Jany ženy komplimentmi nešetrili.

Jana Hrmová je krásna žena. Zdroj: Instagram J. H.