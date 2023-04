Tanečník nafotil svoju drahú polovičku ráno v posteli. "Moje dnešné ráno... Rozdiel medzi fotkami je asi jedna sekunda. Samozrejme, že cítila, že ju fotím. Keď už je Monika v polospánku a už sa pomaly preberá, ale ešte sa jej hrozne nechce, strašne rád sa k nej otočím ležiac na bruchu, bradu si podopriem rukami a vystrúham "najje*nutejší" výraz, aký viem (to mi ráno teda nedá veľa roboty ) a čakám, kedy Monika otvorí oči," napísal k fotografiám, ktoré zverejnil na svojom instagrame a napísal o nich aj časopis Život.

Tanečník dlho čakať nemusel a Monika sa k záberom vyjadrila pod príspevkom. "To si fakt dal toto von?" napísala mu stručne so smejúcimi sa smajlíkmi, no bolo zrejmé, že zábery ju veľmi nepotešili.