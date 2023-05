Rozruch okolo niekdajšej markizáckej hviezdy neutícha. Po tom, čo Mária pobúrila fanúšikov svojim názorom na LGBT+ komunitu, na povrch vyplávalo, že je členkou spoločenstva, ktoré spájajú so sektárskymi metódami a popudzovaniu k nenávisti. Do bývalej herečky sa najnovšie obula aj Jasmina, ktorá si servítku pred ústa rozhodne nedávala, o čom napísal aj portál Šarm.

Kazateľka. Herečka Mária Bartalos si zobrala do hlavy, že zmení okolitý svet podľa svojich ideálov. Zdroj: archív M.B.

"Úprimne jej želám skoré uzdravenie. Ja som zástancom toho, že všetci by sme mohli veriť. V Boha, vesmír, energie... Akokoľvek si to nazvete, má to byť skrátka niečo krásne, čomu dvakrát toľko ďakujeme ako prosíme. Tak to robím ja. Viem, že existuje niečo nádherné, nadpozemské, čoho žiara dopadá na každého z nás kto verí v šťastie. Čo mi je ale úplne proti srsti je to, keď niekto túto dokonalú energiu premení v nástroj na zastrašovanie, vyhrážanie sa a dovolí si "za neho" hovoriť čo by malo byť a čo absolútne nie. Môj Boh miluje každého a všetko čo nemá v úmysle zámerne škodiť a ubližovať," napísala na instagram Alagič.