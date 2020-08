Najstaršia dcéra Dominika Karla Gotta svojmu otcovi pri jeho poslednej návšteve sľúbila, že si svoj zamotaný život dá do poriadku. S jej manželom sa ocitli kvôli zdravotným a psychickým problémom na hranici chudoby, do toho ešte prišla závislosť o liekov a alkoholu... Dominika sa napokon po smrti otca rozhodla manžela opustiť, požiadala o rozvod a vrátila sa do Česka, kde chcela začať nový život. Takto si to asi ale nepredstavovala...

Dominika Gottová, Timo Tolkki Zdroj: Archív