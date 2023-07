Prvá epizóda reality show s názvom Ruža pre nevestu rozpútala poriadnu diskusiu. Ľudia si totižto ihneď všimli, že Marcela a Tomáš majú neskutočnú chémiu. A tak aj bolo počas všetkých častí, až dokým sa Tomáš nerozhodol, že ju z tureckej vily vylúči…Avšak vtedy ešte nevedel, že práve sexi čiernovláska bude jeho vyvolenou. Aj keď si napokon vybral Petranu, skončil práve, o niekoľko mesiacov neskôr, s Marcelkou.

Marcela a Tomáš. Zdroj: instagram.com/dolniackam/

S Petranou len krátko po odvysielanom finále oznámili rozchod, no ako vieme, Ruža bola dotočená už pred niekoľkými mesiacmi, čiže cca pól roka spolu skutočne randili, dokonca spolu aj bývali. Vzťah im nevyšiel, no v relácii svoju spriaznenú dušu našiel aj tak. S Marcelkou pridali video, ktoré rozbilo internet. Oni sú…Aha na to V GALÉRII TU.