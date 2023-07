Lenka Ježová bola dlhé roky tvárou spravodajstva TA3 a venovala sa prevažne politickým témam, no pred rokom prestúpila do konkurenčnej JOJ-ky. V súkromí krásna redaktorka rada cestuje a sem tam sa so svojimi fanúšikmi podelí so zábermi zo súkromia na sociálnej sieti. O Lenke napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Lenka rada pridáva na sociálnu sieť dráždivé fotky. Zdroj: archív L.J.

V stredu večer bola krásna brunetka tiež zvedavá na slovenskú novinku Nikdy nehovor nikdy. Ohákla sa do bielej a obliekla si ultra krátke šortky. Povzbudila tak všetky ženy, ktoré sa pre svoje nedostatky hanbia ukázať nohy na verejnosti. A áno, aj dámy s celulitídou sú sexi.