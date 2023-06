Dano Heriban navždy odišiel 24. mája na akútnu disekciu hrudníkovej aorty. Po sebe zanechal manželku Kamilu, ich dvoch malých synčekov a 13-ročného syna z predchádzajúceho vzťahu. Bolesť, akú jeho rodina prežíva, si vie predstaviť len málokto.

Dano Heriban bude všetkým mimoriadne chýbať. Zdroj: TV Markíza

Presne v stredu, keď Heriban zomrel, mala mať Kamila natáčací deň seriálu Mama na prenájom, v ktorom hrá postavu Beáty, čakajúcej dieťa s Edom (Vladimír Kobielsky). Pochopiteľne, nezúčastnila sa ho. Herečka si dala pauzu od práce, do ktorej sa však po necelom mesiaci vrátila. Svedčí o tom krátke video, ktoré na sociálnej sieti zverejnil Kobielsky, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. To zachytáva aj spomínanú Kamilu, ako sa po mimoriadne tragickej udalosti vrátila medzi kolegov na pľac.