Pamiatku Dana Heribana si včera uctilo aj rodné mesto Trnava, ktoré zorganizovalo hudobné podujatie na jeho počesť. Na koncert s názvom Hodina nočného pokoja prijali pozvanie viacerí umelcovi priatelia a hudobníci. Prípravu mala na starosti aj Danova manželka, ktorá nemohla chýbať na spomínanej akcii. Vdova Kamila Heribanová sa tak prvýkrát objavila na verejnosti od manželovej smrti. Herečka známa zo seriálu Mama na prenájom chvíľami neudržala slzy, no celkovo to zvládla statočne, aj za podpory blízkych kamarátov. "Keď sme vyberali spevákov na túto akciu a ja som rozmýšľala, kto by to mohol spievať, tak mi nenapadal žiadny chlap, jednak že je to stále veľmi citlivé a je to strašne čerstvé, a tak sa mi začali jednoducho odkrývať možnosti žien. Myslím si, že tie ženy do toho vnesú tú citlivosť, ktorú mal Danko a sú to všetky ženy, ktoré sú Danovmu srdcu blízke, môjmu srdcu blízke a sú veľmi dobré profesionálne speváčky, ktoré to určite zaspievajú parádne," prihovorila sa cez video nahrávku samotná Kamila v úvode podujatia, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

Rodná Trnava vzdala hold Danovi Heribanovi, a to v podobe koncertu na mieste, kde iba nedávno vystupoval on. Zdroj: Facebook SND

Na pódiu zaznela aj skladba Rodičia, ktorá odzrkadľovala jeho vzťah k rodine a druhý hlas v nej patrí Jane Kirschner, ktorá ju prišla aj zaspievať. "Musím povedať, že veľa slov mi nezostáva, pretože by som viac hovorila a potom nedokážem asi spievať, pretože je to dnes naozaj zvláštny pocit. Na jednej strane sme všetci šťastní, že Dano medzi nami bol a na druhej strane je nám smutno, že tu nie je. Na jednej strane oslavujeme jeho hudbu a na druhej strane je nám ľúto, že ešte viac nepísal, ešte viac netvoril a že už nebudeme počuť jeho hlas z tých pesničiek. A môžem vám povedať, že čím viac počúvam túto pesničku, tým viac sa ´zamilovávam´ do toho hlasu. A naše stretnutie bolo krásne v tom, že naozaj z neho išiel obrovský pokoj a láska k jeho rodine a ja som vďačná, že som túto pesničku mohla naspievať a že vám ju zaspievame aj dnes," vyznala sa pred vystúpením speváčka. Emotívne vystúpenia zasiahli všetkých prítomných, no najviac jeho milovanú manželku Kamilu, ktorá neudržala slzy, a to najmä pri poslednej piesni Keby bolo možné. Zosnulý Heriban ju totiž venoval práve svojej rodine - Kamile, synovi Teovi, Viktorovi a Martinovi...