Kamila Magálová nepatrí medzi herečky, ktoré by otvorene rozprávali o svojom súkromí, no nedávno sa rozhovorila v podcastovej relácii Ľudskosť. „Deti cítia negatívnu energiu, všetko sa to na nich prenáša. Ja som vydržala 42 rokov, ale mala som to celé utnúť už skôr," povedala herečka o svojom manželstve so Slavomírom Magálom, o čom napísal aj denník Plus JEDEN DEŇ. Rozvod, ktorý prišiel v roku 2012, nepatril k tým najnenápadnejším. Jej exmanžel ju v tom čase obvinil, že na príčine je ona. „Hodil to na mňa, že som sedela s nejakým kolegom v aute. Rozlúčili sme sa, dali sme si pusu. Pritom dva roky predtým on mal známosť, sám sa mi priznal,“ prezradila vtedy Kamila.

Kým sa Magál po ich rozvode opäť oženil a stihli sa mu narodiť dve deti, Kamila je stále bez oficiálneho partnera.

Premiéra filmu Vitaj doma brate! Na snímke zľava je Petra Polnišová a Kamila Magálová. Zdroj: MATEJ KALINA

„Som sama. Nežijú so mnou ani deti, ani vnúčatá. Keď však občas počúvam moje kamarátky, ktoré majú doma manželov, tak si len tak ľahnem na gauč a poviem si, ako mi je vlastne dobre," povedala Kamila s úsmevom. Na otázku moderátorky, či má chuť na vzťah, alebo to už definitívne zabalila, odpovedala Kamila otvorene: „Poviem pravdu, chýba mi láska. Mám ju od detí a vnúčat. Ale chýba mi to objatie, to pochopenie, ten cit, že ma niekto potrebuje a je rád so mnou."