Krásna herečka už niekoľko mesiacov žiari po boku o 15 rokov mladšieho Dávida z Banskej Štiavnice. Zaľúbenci sa nedávno vybrali na výlet do susedného Rakúska, kde si nenechali ujsť plavbu po Neziderskom jazere. Anonymita prostredia a milovaný chlap po jej boku stačili Karin na to, aby odhodila všetky zábrany aj vrchný diel plaviek, o čom napísal aj portál Život.

Karin s Dávidom. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CtTh2_tIJtq/

"S ním je vždy zábava," napísala Karin k záberom so svojou láskou. Polonahá Karin sa k nemu túli tak, aby zakryla svoje prednosti, no zároveň pošteklila fantáziu svojich fanúšikov. A to sa jej aj podarilo...