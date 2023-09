Ani ona nebola televíznemu ženíchovi ľahostajná a prebojovala sa medzi jeho tri najväčšie favoritky, no vypadla pred bránami finále. Tomáš sa následne dal dokopy s víťazkou šou Petranou a neskôr zakotvil v náručí inej súťažiacej Marcely, no pred pár dňami prišiel nečakaný rozchod, ktorý fešáka zdrvil a fanúšikom so slzami v očiach oznámil, že odchádza zo Slovenska, o čom napísal aj portál Eva.sk.

Tereza Kosecová vynikne medzi ostatnými tetovania a dredmi. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CnuYUV8NO5A/

Tereza, ktorú tesne pred finále Tomáš vyradil, sa dnes teší z lásky. Šťastie našla po boku fitness trénera Vlada, s ktorým zverejnila nové zamilované zábery a už na prvý pohľad je vidieť, že obaja žiaria šťastím. Veď uznajte sami v galérii!