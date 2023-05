Na slávnostnej recepcii v Buckinghamskom paláci sa zúčastnila aj naša prezidentka Zuzana Čaputová s partnerom Jurajom Rizmanom, píše PLUS JEDEN DEŇ. „Zvolili sme šaty lady dĺžky v purpurovo-fialovej farbe, veľmi kráľovskej, ktorá sa k tej udalosti hodí, ale na samotnú korunováciu by to už celkom vhodné nebolo, pretože ide o kráľovskú farbu,“ vysvetľovala Katarína Strýčková, odborníčka na kráľovský protokol a etiketu v piatkovom Teleráne televízie Markíza.

Prezidentka sa pred začatím slávnostnej recepcie krátko vyjadrila aj novinárom. "Nachádzam sa v Londýne. Je tu slávnosť a udalosť, ktorá je výnimočná vzhľadom na to, že korunovácia kráľa Karola III. sa uskutočňuje po 70 rokoch. Je to veľká udalosť protokolárneho a diplomatického významu, pretože sa tu stretnú štátnici, hlavy štátov a monarchovia z takmer všetkých krajín sveta," uviedla Čaputová.

"Kráľovi Karolovi III. som v mene Slovenska zagratulovala k dnešnej výnimočnej udalosti a pozvala ho na návštevu našej krajiny. V krátkom rozhovore si zaspomínal aj na svoju už dávnejšiu cestu na Slovensko," napísala Čaputová. Zdroj: facebook/zuzana caputova

Prezidentka následne zverejnila snímky, kde ju vidno v družnom rozhovore so šarmantnou princeznou z Walesu Catherine, či samotným kráľom Karolom III. "Kráľovi Karolovi III. som v mene Slovenska zagratulovala k dnešnej výnimočnej udalosti a pozvala ho na návštevu našej krajiny. V krátkom rozhovore si zaspomínal aj na svoju už dávnejšiu cestu na Slovensko," napísala Čaputová.

