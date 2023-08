Speváčka Katka Talanová sa stala známou najmä vďaka romantickej šou Ruža pre nevestu. Bola jednou z nádejných uchádzačiek o Tomášovo srdce, ale napokon si ju nevybral, pretože si nesadli. Na Tomášov vkus bola priveľmi romantická a príliš na neho tlačila, necítil sa pri nej komfortne. Katka ale nesmúti a po skončení šou nezostáva v tieni. Práve naopak, kde môže, tam ukazuje svoj spevácky talent. Pred pár dňami sa objavila v Teleráne, kde prespievala pieseň z telenovely Skrytá vášeň.

Na internete sa následne objavili aj paródie na jej vystúpenie, ktoré ju sprevádzali už počas jej účinkovania v Ruži. Katka si z toho ale ťažkú hlavu nerobí. Využila aj aktuálnu vlnu filmového hitu Barbie a svojom Instagrame zverejnila fotografie, na ktorých sa premenila na známu hračku.

Katka naozaj pripomína blond bábiku a na umelo vytvorených fotkách z nej bola dokonalá Barbie. Na fotkách má na sebe bielu košeľu a ružový kostýmček. Na jednom zábere sa dokonca premenila na hriešnu Barbie! V čiernom tope predviedla taký dokonalý dekolt, že budete len pozerať... O takých prsiach sníva každá žena - a najmä každý muž!

Čo ste o nej nevedeli

Katka je slovenská speváčka, textárka, modelka, ktorá vystupuje s umeleckým menom Katy Talan. V roku 2006 sa zúčastnila tretej série speváckej šou SuperStar, kde sa prebojovala do semifinále medzi 11 najlepších speváčok. V 19-tich odišla spievať na Tenerife, kde mala vlastnú šou, ktorá sa vysielala aj v televízii, píše markiza.sk. Bola tiež členkou veľmi úspešnej hudobnej skupiny Joy$, ktorá vzišla zo speváckej šou. Po roku sa ale skupina rozpadla.

Katka si dala na liste pre Tomáša ozaj záležať, dokonca ho nastriekala svojim parfumom. Zdroj: TV Markíza

V roku 2015 sa Katy rozhodla odísť do USA na slnečné Miami, kde natočila videoklip a vydala svoju prvú skladbu Shining Star. Od roku 2016 začala pracovať ako modelka, odišla do Indie, kde si ju opäť hudba našla. Na skladbe Dream World spolupracovala s indickým producentom. Zúčastnila sa aj niekoľkých súťaží krásy. Miluje deti a raz túži mať aj svoje, a preto sa aj nechala prehovoriť od kamarátky do šou Ruža pre nevestu, aby mohla spoznať toho pravého, keďže doteraz ho nestretla. Katka venuje všetok čas rodine, hlavne babičke, s ktorou sú aj najlepšie kamarátky. Je to jej druhá mamina, sú spolu neustále.