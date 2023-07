Legendárna herečka mala energie a temperamentu na rozdávanie a hoci mala vyše 200 kíl, o nápadníkov nikdy nemal núdzu. Bola doslovne ako tajfún a prežila život plný dramatických zvratov a najmä chorôb. Manžela jej dohodila najlepšia kamarátka Jiřina Bohdalová, ktorá jej bola aj svedkyňou na svadbe. Keď sa Jiří Růžička do Heleny zamiloval, bol mladý herec. Hoci ho volala škaredý Číňan, prežili spolu celý život. Do hereckého neba odišiel na siedmy infarkt len štyri mesiace pred svojou ženou. Mali spolu syna Jiřího. Helena aj napriek tomu, že svojho manžela milovala, užívala aj mimomanželský sex. Hovorila: „Pomilovať sa, to áno. Ale byť neverná manželovi, to nikdy!“ Za neveru totiž považovala len tú duševnú. Napriek tomu, že manželstvo Růžičkovcov pripomínalo taliansku domácnosť, kde bežne lietali popolníky, milovali sa až za hrob. Hoci Helena mala od postavy modelky ďaleko, na mužov pôsobila ako magnet, o čom napísal aj portál Žena.pluska.sk.

Růžičkovej dlhoročný herecký kolega a údajne aj posledný partner Václav Glazar povedal, že Helenine milenecké vzťahy nikdy netrvali dlho. „Vždy chlapov vedela korigovať. Pamätám sa na jedného krásneho mladého čašníka z hotela. V noci medzi nimi niečo prebehlo a on bol do nej blázon. Ráno sa sedelo pri raňajkách a on hovorí: A čo si dá Helenka? A Helena vyfúkla dym, pozrela sa na neho: My sa nejako bližšie poznáme?“

Herečka teda temperament nezaprela. Dlhé roky však trpela mnohými chorobami. Keď v auguste 2003 prišla do nemocnice s veľmi pokročilým nádorovým ochorením, jej ošetrujúca lekárka povedala, že mala aj viacero interných problémov, z ktorých každý sa mohol stať smrteľným. Trápila ju ťažká cukrovka, trombóza v nohách, ale aj srdce, na ktorom nosila kardiostimulátor. Aj napriek všetkým komplikáciám so srdcovou chybou, odsávaniu množstva litrov vody z tela či 28 chemoterapiám a ukrutným bolestiam bojovala až do konca. Hoci výrazne schudla, prišla o vlasy, nestrácala zmysel pre humor…