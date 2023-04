Lavínu spustila jedna zo žien z Kollárovho "háremu", ktorá na sociálnej sieti napísala, že sa nezaujíma a dokonca sa zatajuje pred ich synmi Artura a Arona. Barbore Richterovej sa zdá, že jej na deti platí menej v porovnaní s inými deťmi, ktorých má dovedna s desiatimi mamičkami dvanásť. Ukrivdená žena dokonca Borisa natrela, žeby mal byť otcom až päťnástich potomkov. Vojna vyústila do drsnej online konfrontácie medzi Richterovou a staršími dcérami šéfa parlamentu. Tie si ostro skočili do vlasov a na sociálnych sieťach si vymieňali poriadne nechutné urážky. Boris Kollár ale doposiaľ mlčal, až kým ho v jojkárskej relácii Na Hrane nevyprovokovala moderátorka Jana Krescanko Dibáková, o čom napísal aj časopis Šarm.

Moderátorka Jana Krescanko Dibáková Zdroj: TV JOJ

"A čo ľudia, ktorí vám budú vyčítať, že sa nestaráte o deti?" podpichla jojkárka Kollára, ktorý to už nevydržal a vybuchol. "Ja sa starám nadštandardne o všetky moje deti a chcem to tuná do televízie povedať. Bez rozdielu o každé dieťa sa nadštandardne starám, a keď ste si prečítali ten článok, škola za 2000 eur, opatrovateľka, auto, dom, chata… To je nestaranie sa?" hneval sa Boris a pokračoval. "Toto je nestaranie sa? Pri všetkej úcte, ani vy sa tak nemáte dobre ako dobre sa majú moje deti, lebo z tohto platu, čo tu máte si nemôžete dovoliť to, čo si môžu dovoliť moje deti. Takže pri všetkej úcte ja sa starám o všetky deti rovnako ich mám rád a áno, keď som vo vrcholovej politike, tak toho času je podstatne menej. To je celé," šplechol Kollár šokovanej Dibákovej do tváre.