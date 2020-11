Speváčka Lucie Bílá pozná liek na všetky problémy, ktoré so sebou nesie táto zložitá "koronavírusová" doba. Ona sama prekonala ochorenie na koronavírus. U nej síce mala choroba ľahší priebeh, ale aj tak jej k vyliečeniu pomohla láska. Lucie na sociálnej sieti zverejnila fotky so svojím priateľom Radkom Filipim a pripísala k nim takýto textík: "Láska je jediná vec, ktorá uzdravuje, aj keď sú veci naokolo hore nohami." Samozrejme týmto vyjadrením brnkla na strunu svojim fanúšičkám, ktoré s ňou vrelo súhlasili. Je to tak, doba je ťažká, ale láska je nádej, a tú potrebujú všetci.

Lucie Bílá Zdroj: Instagram L. B.