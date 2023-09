Partner Simony Krainovej Karel Vágner v uplynulých dňoch ostro zaútočil na Agátu Hanychovú, ktorá je čerstvo po rozchode a na tri deti zostala úplne sama. Vo svojom útoku vytiahol citlivé témy a nazval ju "nickou", ktorá nič nedokázala. Takmer okamžite sa naňho zniesla vlna hejtov. A čo na to samotná Krainová? V rozhovore pre eXtra.cz poslala Hanychovej drsný odkaz.

„Ja si myslím, že ten jeho komentár bol príliš jemný. Po tom všetkom, čo ona vykrikuje do sveta, všetko komentuje. Ja si myslím, že keby trúchlila nad svojím skazeným, "spackaným" vzťahom, tak by nemala čas komentovať ostatné životy,“ rypla si Krainová do Hanychovej v rozhovore pre eXtra.cz. Myslí si, že Agáte do celej situácie nič nie je (celý spor sa rozhorel kvôli modelkinmu účtu na OnlyFans).

V kritike na účet Hanychovej pokračovala Krainová smelo ďalej: „Ja si myslím, že by konečne mala dostať facku, aby sa prebrala a začala sa venovať deťom. Mala by sa venovať rodine a svojej upadajúcej kariére a prestať sa starať o druhých,“ komentuje a dodáva, že jej manžel bol vo vyjadrení ešte decentný a mohol to povedať oveľa horším spôsobom.

Simona Krainová Zdroj: Instagram Simona Krainová

Väčšina ľudí však považuje reakciu Vágnera za prehnanú. "Mala som vás za frajera, ale toto správanie? Akurát vyťahujete špinu," znie jeden z komentárov na Instagrame. "Karel, je to potrebné? Agáta len chcela lásku," pridáva sa ďalší. Trojnásobnej mamičky, ktorá zostala na všetko sama sa zastal aj jej bývalý partner Jaromír Soukup alebo Veronika Žilková, ktorá sa musela svojej dcéry tiež zastať a poskytla pre redakciu eXtra.cz vyjadrenie.

