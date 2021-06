Známa herečka Karin Haydu je krásna žena a vyzerá, že vôbec nestarne. To potvrdzuje aj to, že pred nedávnom zverejnila svoje fotky, keď mala iba 17 rokov a veľni ťažko by ste hľadali rozdiel s jej terajším výzorom.

Karin Haydu keď jej bolo sladkých šestnásť Zdroj: Instagram.com/karinhaydu