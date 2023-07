Lucia za svoju kariéru nafotila nespočetné množstvo tituliek pre najslávnejšie magazíny vrátane Vogue, na prehliadkových mólach predvádzala modely najznámejších svetových značiek a precestovala takmer celý svet. Okrem kariérnych úspechov našla za veľkou mlákou aj svoju životnú lásku – herca Anthonyho Michaela Halla, s ktorým si v roku 2017 zahrala vo filme War Machine. Dvojica sa následne v roku 2019 zasnúbila a už o rok neskôr sa zosobášili.

Nedávno sa z celebritnej dvojice stali rodičia, ich prvorodený syn Michael prišiel na svet 1. júna. „Moje srdce explodovalo tými najneuveriteľnejšími pocitmi lásky, šťastia a vďačnosti. Posledný mesiac a pol bol tým najrušnejším a najradostnejším obdobím nášho života. Michael Anthony Hall II, si celý svet mamy a otca a my ťa bezpodmienečne milujeme,“ napísala dojatá mamička Lucia instagrame k záberom so svojou rodinou, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. Dvojica sa o prvom mesiace rodičovstva rozhovorila aj pre magazín People. „Je to skvelé. Sme nadšení. Ten prvý mesiac rodičovstva je dosť divoký. Všetko, čo vám každý hovorí, je celkom pravda: strácate spánok a je to ten najbláznivejší čas, ale je to ten najlepší čas. Takže si to naozaj užívame,“ prezradili v rozhovore.