Sestra obľúbenej moderátorky Kvetký Horváthovej, Lucia Barmošová, sa stala v januári mamina. Hrdá teta Kvetka sa svojej neterky nevie nabažiť.

Vždy keď je to možné, vezme Kvetka malú Dianku na prechádzaku a spoločne si užívajú voľné chvíle. Úlohu tety si jednoznačne vychutnáva. Prednedávnom bola Kvetka opäť kočíkovať a k foke na svojom Instagrame napísala: „Víkendové radosti.“

Na fotke je vidno, aká je Kvetka spokojná a šťastná. V komentároch sa často objavuje, ako veľmi jej bábätko pristane: „Veru pristane Vám to Kvetka, len tak žiarite.😍 „ Na tento komentár Kvetka odpovedala: „A veru, aj si to užívam 🤗.“ Okrem Kvetky si všimnete aj čosi iné. Na prvej fotke je to tvárička Dianky vykúkajúca z kočíka a na druhej jej rozkošné nožičky a maličké pršteky. Kvetka sa jej blažene prihovára. Neuveriteľne rozkošná fotografia.