Nechcú sa cítiť ako vo väzení

Will Smith (54) a Jada Pinkett Smith (51) Zdroj: Getty Images

Will Smith, hviezda filmu Muži v čiernom, viedol so svojou manželkou siahodlhé debaty o tom, ako by mal vyzerať ideálny vzťah. A k čomu sa dopracovali? „Vzájomne si dôverujeme a dali sme si slobodu s vierou, že každý musí nájsť vlastnú cestu. Manželstvo pre nás nemôže byť väzením,“ zveril herec pred rokmi pre magazín GQ. Zmeniť spolužitie sa rozhodli v roku 2011 po tom, čo si uvedomili, že hádkami ubližujú svojim deťom. Obaja priznali, že mali sexuálny pomer aj mimo manželstva, no naďalej zostávajú spolu a na verejnosti si prejavujú nežnosti a vzájomnú lásku.

Spolu, ale súčasne sami

Helena Bonham Carter (57) a Tim Burton (64) Zdroj: Getty Images

Charizmatická herečka a temný režisér boli spolu 13 rokov, ale nikdy spolu nebývali. Mali lepšie riešenie. Kúpili si domy vedľa seba a tie prepojili, no každý mal aj vlastný priestor. „Môj dom vyzerá ako od Beatrix Potterovej (anglická spisovateľka), keď však pôjdete do jeho domu, budete úplne inde. Má okolo seba gule slizu, kostlivcov a divné mimozemské svetlá,“ prezradila Helena na svojho expartnera.