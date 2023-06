Moderátori si pre Markízu zaspomínali, ako vyzeralo ich prvé stretnutie, ktoré sa odohralo v štúdiu. Roman priznal, že mu bola Lenka od prvého momentu sympatická, keďže sa stále usmievala a pôsobila na neho pozitívne ako hravá, milá a veselá baba. Hranicu priateľstva ale nikdy neprekročili, o čom napísal aj portál Plus 7 dní. „Nie, nikdy medzi nami nič nebolo a ani si to neviem predstaviť. Keď sme sa zoznámili, tak sme boli obaja zadaní, takže sme nad tým ani nerozmýšľali, keďže sme boli zamilovaní. Potom to prerástlo do kolegiálneho kamarátstva. My sme ten príbeh nemali, že by to skončilo tým, že by sme boli partnermi,“ povedal Roman. Lenka k tomu dodala, že aj ich partneri sa spolu poznajú, takže spolu všetci vychádzajú dobre a nikdy to do ničoho neprerástlo.

Lenka s manželom Richardom Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cjva3xeDCJo/

Keďže sa obaja stretávajú aj v súkromí, majú za sebou veľa vtipných zážitkov. Jeden z nich si odniesli z dovolenky na Kapverdských ostrovoch, kde počas potuliek našli opustenú pláž. Rozhodli sa tam zaparkovať a trošku si užiť túto nádheru. Pobrežie bolo úplne prázdne, tak si spontánne vymysleli, že sa okúpu nahí. No keďže sa predtým podpichovali kvôli Lenkinej hanblivosti, ktorá sa pred svojimi kamarátmi nechcela vyzliecť, nakoniec páriky skončili na opačných koncoch pláže a potom sa na tom už len spoločne smiali, či si každý z nich užil svoju nudistickú chvíľku. Úprimne však priznávajú, že ich vzťah nebol po celý čas ideálny. Podľa nich by to nebolo ani možné. Napriek tomu presne vedia, na čom postavili jeho základy, aby dokázali i popri pár zakopnutiam pokračovať ďalej. „Samozrejme, za 18 rokov by to bolo zvláštne. Aj sme sa pohádali, aj sme mali čudné obdobie, o čom sme sa potom rozprávali. Je to ako v klasickom partnerskom vzťahu. Keď niečo vznikne, lebo ľudia majú odlišné pohľady na rôzne situácie, tak sa to stane. No musíš sa o tom vedieť porozprávať. Pokiaľ chceš, aby ten kamarátsky alebo partnerský vzťah, fungoval ďalej. Takže sme to vyriešili,“ popisuje recept na to, ako ich priateľstvo a kolegiálna spolupráca vydržali tak dlhý čas.