Podnikateľ Milan Mečiar, ktorý bol v minulosti ženatý s markizáckou moderátorkou Martinou Hornou Mečiarovou, je verejnosti známy ako synovec expremiéra Vladimíra Mečiara. Zhruba pred dvoma rokmi sa expresne rozviedol, no na lásku nezanevrel. Takmer pred dvomi rokmi totiž priznal vzťah s bývalou Miss Luciou Hablovičovou.

Exmisska a exriaditeľka Miss Slovensko Lucia Hablovičová. Zdroj: Instagram Lucia Hablovičová

„Je to ešte iba v začiatkoch, tak uvidíme, čo z toho bude,“ povedala vtedy Lucia. No a ich vzájomná náklonnosť prerástla vo vzťah, ktorý trvá dodnes. Hablovičová, ktorá v minulosti randila s Ivanom Táslerom, moderátorom Rasťom Žitným či šéfom Slovenského futbalového zväzu Jánom Kováčikom, totiž najnovšie svoju lásku ukázala aj fanúšikom a priateľom na sociálnej sieti, kde sa pochválila ich spoločnou fotkou z dovolenky zo Slovinska. Dvojica si tam užíva známy luxusný hotel v prímorskom mestečku Portorož, ktoré je obľúbené medzi turistami, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. „Keď nepríde leto k nám, ideme my za letom,” napísala k ich spoločnej fotke Hablovičová.