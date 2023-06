Hoci Lucia Hlaváčková o svojom súkromí veľa nerozpráva, pre časopis Eva urobila výnimku a prezradila, ako spoznala svojho snúbenca. „Záujem o mňa začali chlapci javiť na strednej škole. Nikdy to nebola čisto letná láska a koniec. Ale je pravda, že tú najväčšiu lásku som stretla práve v lete," začala svoje rozprávanie moderátorka.

Práca v Teleráne je pre ňu splneným snom. Zdroj: TV MARKÍZA

"Bol august, s kamarátkami sme sa vybrali do centra mesta na drinky a diskotéku. Tam sa mi vo víre tanca stretol pohľad s vtedy mladým mužom. Iskra preskočila okamžite. Na druhý deň si ma vyhľadal na sociálnej sieti, pozval ma na kávu a randili sme do konca septembra, kým som neodletela na Erasmus do Talianska. Vždy som bola skôr racionálny typ ako ten s ružovými okuliarmi. Nechcela som sa v tejto fáze života viazať a mať vzťah na diaľku. Naše cesty sa teda rozišli. Kontakt sa postupne prerušil. Každý sme mali medzičasom iných partnerov. Osud to však zariadil tak, že sme sa stretli opäť. Dnes sme zasnúbení a spolu už krásnych osem rokov,“ prezradila o svojom vyvolenom Lucia, ktorá po jeho boku žiari šťastím.