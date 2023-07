Česká diva z nezameniteľným hlasom a prejavom nadovšetko miluje svoju rodinu. S otcom má krásny vzťah a vďačí mu za veľa. S jeho záberom sa nedávno podelila aj na sociálnej sieti a venovala mu krásne vyznanie, o čom napísal aj časopis Život.

"To po ňom mám sedliacky rozum, to po ňom mám v sebe humor, to od neho som sa učila a denne učím. Ďakujem ocko, som tvoja..." vyznala sa Lucka, ktorá po milovanom otcovi zdedila aj krásny úsmev.